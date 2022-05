Кулеба с Блинкеном обсудили дальнейшие поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы разблокирования продовольственного экспорта из Украины, а также поблагодарил его за поставку Украине тяжелого вооружения.

«Говорил с секретарем Блинкеном, чтобы поблагодарить США за железную поддержку Украины. В Украину следует все больше оружия, в том числе тяжелого, в то время как РоSSия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», – написал Кулеба в Twitter во вторник.