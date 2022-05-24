Кулеба с Блинкеном обсудили дальнейшие поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы разблокирования продовольственного экспорта из Украины, а также поблагодарил его за поставку Украине тяжелого вооружения.
«Говорил с секретарем Блинкеном, чтобы поблагодарить США за железную поддержку Украины. В Украину следует все больше оружия, в том числе тяжелого, в то время как РоSSия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», – написал Кулеба в Twitter во вторник.
Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security.