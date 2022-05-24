Уже 90 сутки длится полномасштабная роSSийско-украинская война, в течение которой страна-агрессор РоSSия несет рекордные для себя потери в личном составе и военной технике. Подразделения ВСУ мощно уничтожают роSSийское оккупационное войско, вторгшееся на территорию Украины, информирует Апостроф .



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[url=http://novostey.com/politic/news968537.html]Минус "птичка" и 150 оккупантов за сутки: сводки по потерям врага на 24 мая - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news968537.html>Минус "птичка" и 150 оккупантов за сутки: сводки по потерям врага на 24 мая - Политика на Новостей.COM</a>

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