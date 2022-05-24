Лавров опять пожаловался на Запад и снова заговорил о “защите русскоязычных”

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западных политиков в том, что они "плохо учились в школе и не знают, что такое РоSSия", и снова заговорил о защите русскоязычных. Заявления Лаврова от 23 мая цитирует роSSийское пропагандистское издание URA.RU .

«Говорят, что РоSSия должна „потерпеть поражение“, они должны „победить РоSSию“, добиться того, чтобы РоSSия „проиграла на поле боя“. Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие „заклинания“. Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое РоSSия», — сказал Cергей Лавров.

Он также опять заговорил о том, что РоSSия будет “добиваться защиты прав русских (где бы они ни жили), русскоязычного населения”. И сказал, что страны Запала “пляшут под чужую дудку”.