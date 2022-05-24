РоSSийские войска ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской области

РоSSийские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по территории Днепропетровщины, повредив железнодорожную инфраструктуру Павлоградского и Синельниковского районов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram .

"Беспокойный день из бесконечных тревог. У нас сразу четыре вечерних «прилета». Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах", — написал Резниченко.

По его словам, взрывы повлекли за собой серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Пока не известно, когда удастся возобновить движение.

Также в результате ударов в 12 домах поблизости были повреждены крыши и выбиты окна.

Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали.