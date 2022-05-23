Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 23 мая

РоSSияне продолжают наступать на Донбассе с целью захвата всей территории Донецкой и Луганской областей, информирует ZN.ua.

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 23 мая.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отметили в министерстве в Twitter.

РоSSияне продолжают наступать на Донбассе с целью захвата всей территории Донецкой и Луганской областей. Враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на славянском направлении.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

На северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

На авдеевском, кураховском, новопавловском изапорожском направлениях также заметно снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны.


Анна Конюченко, ZN.ua

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