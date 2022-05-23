РоSSияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": в ОВА рассказали детали

Никто из людей не пострадал.

РоSSияне обстреляли Днепропетровскую область из
© mil.bymil.by

Этой ночью оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области с помощью реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом на своем Телеграм-канале сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами", - сообщил он.

К счастью, пострадавших нет.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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