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2022-05-23
РоSSияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": в ОВА рассказали детали
Никто из людей не пострадал.
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Этой ночью оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области с помощью реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом
"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами", - сообщил он.
К счастью, пострадавших нет.
Виктория Хмилевская, ZN.ua