Польша сделает все для вступления Украины в Евросоюз – Дуда

Польский президент Анджей Дуда в Верховной Раде пообещал, что его страна сделает все возможное для полноправного членства Украины в Европейском Союзе.

Prezydent RP @AndrzejDuda przywitany owacj? na stoj?co w Radzie Najwy?szej Ukrainy. pic.twitter.com/TwDVSzBy43 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 22, 2022

“Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", - цитирует Дуду его канцелярия в воскресенье.

Он подчеркнул, что только Украина имеет право решать свое будущее.

“Никаких решений об Украине без Украины” - добавил он.