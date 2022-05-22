Польша сделает все для вступления Украины в Евросоюз – Дуда

Дуда подчеркнул, что только Украина имеет право решать свое будущее, информирует ZN.ua.

Польша сделает все для вступления Украины в Евросоюз – Дуда
Фото: Jakub Smyczuk/KPRP

Польский президент Анджей Дуда в Верховной Раде пообещал, что его страна сделает все возможное для полноправного членства Украины в Европейском Союзе.

Prezydent RP @AndrzejDuda przywitany owacj? na stoj?co w Radzie Najwy?szej Ukrainy. pic.twitter.com/TwDVSzBy43

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 22, 2022

“Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", - цитирует Дуду его канцелярия в воскресенье.

Он подчеркнул, что только Украина имеет право решать свое будущее.

“Никаких решений об Украине без Украины” - добавил он.

Polska zrobi wszystko co mo?e, by pom?c Ukrainie sta? si? cz?onkiem Unii Europejskiej.

Prezydent @AndrzejDuda w Radzie Najwy?szej Ukrainy. pic.twitter.com/F8CFCM0cXn

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 22, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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