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2022-05-22
Польша сделает все для вступления Украины в Евросоюз – Дуда
Фото: Jakub Smyczuk/KPRP
Польский президент Анджей Дуда в Верховной Раде пообещал, что его страна сделает все возможное для полноправного членства Украины в Европейском Союзе.
Prezydent RP— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl)
@AndrzejDudaprzywitany owacj? na stoj?co w Radzie Najwy?szej Ukrainy. pic.twitter.com/TwDVSzBy43 May 22, 2022
“Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", - цитирует Дуду его канцелярия в воскресенье.
Он подчеркнул, что только Украина имеет право решать свое будущее.
“Никаких решений об Украине без Украины” - добавил он.
Polska zrobi wszystko co mo?e, by pom?c Ukrainie sta? si? cz?onkiem Unii Europejskiej.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl)
Prezydent
@AndrzejDudaw Radzie Najwy?szej Ukrainy. pic.twitter.com/F8CFCM0cXn May 22, 2022
Александр Хребет, ZN.ua