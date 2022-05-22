Оккупанты устраивают экскурсии на трупах украинцев: видео из мариупольского Драмтеатра

РоSSийские оккупанты проводят экскурсии для так называемых "волонтеров" в Драматическом театре Мариуполя – прямо на костях погибших мариупольцев, где уже россияне разобрали руины и вывезли трупы грузовикам.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Цинизма оккупантов нет предела. После разбора завалов Драматического театра и открытия сквера для свободного посещения, оккупанты устроили "автопробег волонтеров" с красными флагами по городу" , - информировал он, информирует Апостроф .

Оккупанты в Мариуполе устроили так называемый "автопробег волонтеров" с красными флагами и роSSийскими триколорами и, конечно же, с современной путинской свастикой "Z". Финальным пунктом назначения была экскурсия внутри разрушенного Драмтеатра: остатки многотонной бомбы, обугленные стены, разбитая лестница, заваленная крыша, запах трупов. О запахе смерти сотен мариупольцев, погибших от многотонной роSSийской бомбы, сброшенной на Драмтеатр, сказал один из "волонтеров" на видео.

"Настоящий праздник на костях. Теперь мы видим, как выглядит Драм театр изнутри. Как ведут себя оккупанты и их отношение к горю Мариуполя", - написал Андрющенко.