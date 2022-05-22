Forbes: в крупнейших компаниях Украины посчитали, сколько погибло работников из-за войны

Пока больше людей потеряла Укрзалізниця.

Forbes: в крупнейших компаниях Украины посчитали, сколько погибло работников из-за войны
© Фокус.ua

По подсчетам украинского Forbes, более 200 работников крупнейших украинских компаний погибли из-за военных действий. При этом подавляющее большинство из них погибло при исполнении рабочих обязанностей.

Окончательное количество жертв может быть гораздо больше из-за того, что Метинвест не смог предоставить данные. Поскольку не знает о судьбе большого количества работников – жителей Мариуполя.

Из указанного количества более половины потерь приходится на "Укрзалізницю" – с начала роSSийской военной агрессии погибли 118 сотрудников компании.

В среднем каждый двадцатый работник крупных компаний пошел в ВСУ или ТРО. Наибольший процент мобилизованных среди работников Интерпайпа Виктора Пинчука – более 9%, наименьший у McDonald's Украина – около 2%.

Бизнес неохотно предоставляет данные о человеческих потерях, из 24 компаний со штатом более 10 000 человек ответы Forbes предоставили всего 10.


Середа Елена, ZN.ua

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