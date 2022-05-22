Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: ракета упала в реку

Люди не пострадали.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: ракета упала в реку
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РоSSийские войска выпустили ракету по территории Днепропетровской области, отметил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Ракета попала в реку Самара.

"22 мая 16:16. У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", - подчеркнул Резниченко.


Анна Конюченко, ZN.ua

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