Оккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огня

Больше часа враг ведет огонь.

Оккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огня
© Минобороны РФ

Войска РФ в субботу, 21 мая, обстреливают Сумскую область, заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ситуация с обстрелами на 15:30. Около 9 утра РоSSия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольской громады", - отметил Живицкий в Telegram.

По его словам, больше часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района.

"Все подробности впоследствии", - отметил глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Президент отозвал посла Нигерии и КамерунаПрезидент отозвал посла Нигерии и Камеруна
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты объявили Змеиный "своим", пригрозив уничтожением гражданскому судну: подробности от ВСУОккупанты объявили Змеиный "своим", пригрозив уничтожением гражданскому судну: подробности от ВСУ
Оккупанты вырубают лес на Харьковщине: что известно о их намеренияхОккупанты вырубают лес на Харьковщине: что известно о их намерениях
Зеленский ожидает поставок в Украину систем залпового огня MLRSЗеленский ожидает поставок в Украину систем залпового огня MLRS
В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базеВ Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе
Оккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктурыОккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры
Оккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУОккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУ
РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная УкраиныРоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
Оккупанты заблокировали выезд из Херсонской областиОккупанты заблокировали выезд из Херсонской области
Оккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортируОккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортиру
"Это все от зависти": оккупанты нанесли ракетный удар по туалету на пляже в Одессе"Это все от зависти": оккупанты нанесли ракетный удар по туалету на пляже в Одессе
Последние новости
Подгружаем последние новости