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2022-05-21
Оккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огня
Больше часа враг ведет огонь.
© Минобороны РФ
Войска РФ в субботу, 21 мая, обстреливают Сумскую область, заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ситуация с обстрелами на 15:30. Около 9 утра РоSSия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольской громады", - отметил Живицкий в
По его словам, больше часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района.
"Все подробности впоследствии", - отметил глава ОВА.
Анна Конюченко, ZN.ua