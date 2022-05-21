Оккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огня

Войска РФ в субботу, 21 мая, обстреливают Сумскую область, заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ситуация с обстрелами на 15:30. Около 9 утра РоSSия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольской громады", - отметил Живицкий в Telegram.

По его словам, больше часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района.

"Все подробности впоследствии", - отметил глава ОВА.