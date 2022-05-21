Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 662 детей — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве . – 16, Житомирской – 15.

Сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 837 учебных заведений, 172 из них разрушены полностью.