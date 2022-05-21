Компенсация пострадавшим: Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины

Зеленский предложил странам-партнерам создать механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает странам-партнерам подписать многосторонний договор для передачи арестованных роSSийских средств и активов на восстановление Украины. Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения.

"Мы предлагаем партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий РоSSии, сможет получить компенсацию всех потерь", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, на основе такого договора роSSийские средства и имущество, которые находятся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все, кто пострадал от роSSийской агрессии, смогут получить соответствующую компенсацию.

"Это будет точно справедливо. И РоSSия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по нам", - подчеркнул глава государства.