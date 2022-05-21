Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: слова Шойгу — чепуха

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о захвате Луганской области уже в ближайшее время. По мнению представителя украинской власти, роSSийский военный не понимает реального положения вещей на поле боя и ошибается в своих прогнозах.

На странице в Telegram Гайдай подчеркнул, что коррупционная деятельность Шойгу на своем посту значительно ослабила потенциал армии захватчиков и совсем скоро ей придется отступать под натиском ВСУ.

«Воюем с «профи». Озвученная сегодня чепуха - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет. «Вторая армия мира» – это советская техника в резерве, которую нечем заправлять. Спасибо Шойгу за его яхту, вместо содержания росармии. Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий», - говорится в обращении Гайдая.

Также глава Луганской области коротко отметил, что 21 мая состоится ранее запланированная эвакуация гражданского населения из нескольких населенных пунктов области.