В Беларуси развернули дивизионы для стрельбы из «Точки-У» и «Смерча»

Сохраняется угроза обстрелов с территории Беларуси, предупреждают в Генштабе ВСУ, информирует ZN.ua.

В Беларуси развернули дивизионы для стрельбы из «Точки-У» и «Смерча»
© Минобороны РоSSии/t.me

На отдельных полигонах Беларуси развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ).

Также стало известно, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение сборов с привлечением военнообязанных.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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