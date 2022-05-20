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2022-05-20
В Беларуси развернули дивизионы для стрельбы из «Точки-У» и «Смерча»
Сохраняется угроза обстрелов с территории Беларуси, предупреждают в Генштабе ВСУ, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
На отдельных полигонах Беларуси развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (
Также стало известно, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение сборов с привлечением военнообязанных.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.
Анастасия Дэйна, ZN.ua