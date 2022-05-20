Оккупанты заблокировали выезд из Херсонской области

Единственный возможный вариант уехать – Крым.

Оккупанты заблокировали выезд из Херсонской области
© Скриншот ZN.UA

Оккупанты заблокировали выезд с оккупированных территорий Херсонской области в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать в Крым, сообщили в оперативном командовании «Юг».

«Крым подают как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов», - говорится в сообщении.

Несмотря на все, на Херсонщине местные жители отметили День вышиванки — в соцсетях и просто по населенным пунктам распространяли фото символов Украины, листовки с призывом оккупантам вшиваться в дом, плакаты и граффити о проукраинской позиции и о том, что Херсонщина – это Украина.


Ирина Знась, ZN.ua

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