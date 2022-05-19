Страна ЕС спонсирует уничтожение украинцев: найден неприятный сюрприз в роSSийском "Орлане-10"

Остается вопрос: а как это все попало в рф, да еще и в феврале или марте этого года?

Один из сбитых разведывательных БПЛА "Орлан-10" был разобран, как говорят, до винтика. Точнее, была разобрана одна из самых ценных вещей в нем - камера с тепловизионной камерой.

Как оказалось, матрица в ней - французского производства, а сам "Орлан-10" - был изготовлен в феврале 2022 года. О результате такой "разборки" сообщил волонтер Павел Кащук.

Также с БПЛА сняли тепловизионную матрицу Lynred PYCO-640-046. Штаб-квартира компании Lynred находится в пригороде Парижа – Палезо. Серийный номер на матрице может помочь компетентным органам в ЕС выявить схемы обхода санкций и причастные компании.

Но это оказался не единственный случай обхода санкций. Ранее, французской компании Thales поставляла системы управления огнем в роSSийские БМП.

Остается вопрос: а как эта тепловизионная матрица и вся остальная электроника попала в рф, да еще и в феврале или марте этого года? Макрон, тебе там как, нормально?