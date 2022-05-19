Страна ЕС спонсирует уничтожение украинцев: найден неприятный сюрприз в роSSийском "Орлане-10"

Страна ЕС спонсирует уничтожение украинцев: найден неприятный сюрприз в роSSийском "Орлане-10"

Остается вопрос: а как это все попало в рф, да еще и в феврале или марте этого года?

Один из сбитых разведывательных БПЛА "Орлан-10" был разобран, как говорят, до винтика. Точнее, была разобрана одна из самых ценных вещей в нем - камера с тепловизионной камерой.

Как оказалось, матрица в ней - французского производства, а сам "Орлан-10" - был изготовлен в феврале 2022 года. О результате такой "разборки" сообщил волонтер Павел Кащук.

Также с БПЛА сняли тепловизионную матрицу Lynred PYCO-640-046. Штаб-квартира компании Lynred находится в пригороде Парижа – Палезо. Серийный номер на матрице может помочь компетентным органам в ЕС выявить схемы обхода санкций и причастные компании.

Но это оказался не единственный случай обхода санкций. Ранее, французской компании Thales поставляла системы управления огнем в роSSийские БМП.

Остается вопрос: а как эта тепловизионная матрица и вся остальная электроника попала в рф, да еще и в феврале или марте этого года? Макрон, тебе там как, нормально?


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Блок рекламы


Похожие новости
Страна ЕС затягивает с поставками вооружения для ВСУ: прошел 21 день с момента договоренностейСтрана ЕС затягивает с поставками вооружения для ВСУ: прошел 21 день с момента договоренностей
Оккупанты без колебаний расстреливают украинцев, пытающихся вырваться из временно оккупированных территорий — перехват СБУОккупанты без колебаний расстреливают украинцев, пытающихся вырваться из временно оккупированных территорий — перехват СБУ
РоSSии нужна Украина без украинцев - Владимир КличкоРоSSии нужна Украина без украинцев - Владимир Кличко
Около трехсот украинцев попали в заложники в Запорожской области — ОВАОколо трехсот украинцев попали в заложники в Запорожской области — ОВА
"Не подходите к нему!": армия рф оставляет ловушки-дроны, украинцев предупредили об опасности"Не подходите к нему!": армия рф оставляет ловушки-дроны, украинцев предупредили об опасности
Черный дым и запах гари: в роSSийском Белгороде произошло новое ЧПЧерный дым и запах гари: в роSSийском Белгороде произошло новое ЧП
Если война затянется, 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООНЕсли война затянется, 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООН
В ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у украинцев, - АндрющенкоВ ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у украинцев, - Андрющенко
Обеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службуОбеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службу
Из Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - ГайдайИз Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости