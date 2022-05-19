В Пентагоне заговорили об уменьшении масштабов действий войск РФ в Украине

Сейчас рашисты работают меньшими группами, выполняя меньшие задания, информирует ZN.ua.

В Пентагоне заговорили об уменьшении масштабов действий войск РФ в Украине
© Минобороны РоSSии/t.me

В последнее время войска РФ снизили масштабы своих действий в Украине. В Пентагоне заявили, что это свидетельствует об уменьшении амбиций врага, пишет Washington Post.

По данным разведки Минобороны США, сейчас рашисты работают меньшими группами, не несколько сот человек, как раньше, а несколько десятков - иногда около сотни, и выполняют меньшие задания.

"Так же, если речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог", - цитирует издание слова Пентагона.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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