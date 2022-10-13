"Майбутнього немає": паніка в російських елітах наростає, заговорили про можливу революцію

Настрої деяких високопосадовців та представників бізнес-еліт можна описати, як виснаження та пригніченість, вони очікують, що політичний та економічний клімат погіршиться.

Про це з посиланням на анонімних співрозмовників пише видання The Washington Post.

«Зрозуміло, що військова чи політична перемога неможлива. Але й програш неможливий. Це перетворюється на шахову ситуацію, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за інший, а не рухатися неможливо», - цитує видання одного зі співрозмовників.

Оптимізм літа, коли, за словами одного із співрозмовників The Washington Post, багато хто в еліті країни вірив, що «ми всі перевернемо і знайдемо вихід», повністю випарувався. "Люди бачать, що майбутнього немає", - сказав він.

Очікується, що оголошена путіним мобілізація вже завдала удару за популярністю Путіна, і коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів, ситуація може погіршитися, вважає московський бізнесмен.

"Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві", - сказав він. "Все залежить від фронту".

Також високопосадовці-бізнесмени скаржаться, що сильно страждає бізнес. Свої інвестиційні плани всі заморозили, а колишні сподівання, що Росія може перенаправити торговельні потоки із Заходу через Китай , Казахстан та Індію, швидко розвіялося

«Всі зовсім засмучені. Настрій дуже поганий», - сказав представник бізнесу.

Представники російської еліти навіть почали говорити про можливу зміну керівництва так, як ніколи раніше більш ніж за 20 років правління Путіна. При цьому ніхто не може сказати, як і коли може статися, уточнює газета.

"Ми почали входити в революційну ситуацію", - сказав один із співрозмовників видання.

«Всі чекають на щось відмінне від того, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть жорсткіших дій. Голуби взагалі не бажають війни. Назріває час зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю».

Додамо, що погані настрої у лавах російської еліти підтвердив і російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов.

«Кажуть, дедалі більш затребуваною темою в чиновницькому середовищі стає пошук запасних аеродромів. Обговорюють, куди тікати, коли система навернеться. Промовляють буквально всі варіанти - від респектабельних, на зразок Еміратів та Китаю, до екзотичних, на кшталт країн Чорної Африки. Сумно зітхають про часи, коли можна було мріяти про Лондон, Женеву, Прагу чи Вільнюс», - написав Галлямов у своєму Телеграм-каналі.

Зазначимо, що тим часом російські ЗМІ повідомили, що військовий комісаріат підтвердив загибель 5 жителів Челябінської області, які були мобілізовані в регіоні.

Як повідомила заступник голови Коркінського району, мобілізовані росіяни вирушали від військового комісаріату Коркінського, Єманжелінського та Єткульського районів.