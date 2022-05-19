На востоке ВСУ за сутки уничтожили 220 роSSийских захватчиков

А в Харьковской области украинские военные сбили вражеский истребитель

На востоке ВСУ за сутки уничтожили 220 роSSийских захватчиков
© Главнокомандующий ВСУ/t.me

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать роSSийских оккупантов по всем направлениям, в частности на востоке Украины. Там в сутки наши защитники отбили семь атак. Об этом сообщила прессслужба Оперативно-тактической группировки "Схид".

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид". В частности, 18 мая, наши воины отразили семь атак роSSийских фашистских сил”, – говорится в сообщении.

За сутки роSSийские оккупационные войска в зоне ответственности ОТУ "Схид" потеряли 220 военных, два танка, две БМП и один беспилотник.

Также, по информации пресс-секретаря Воздушных сил Юрия Игната, за прошедшие сутки украинская авиация уничтожила около 20 бронированных машин, а зенитные ракетные войска сбили роSSийский истребитель над Харьковщиной.

"18 мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага, – сказал Юрий Игнат. – Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожены крылатые Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34. Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель роSSийского самолета и пилоты катапультировались!".


Юлия Лавришин, ZN.ua

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