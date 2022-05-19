На востоке ВСУ за сутки уничтожили 220 роSSийских захватчиков
А в Харьковской области украинские военные сбили вражеский истребитель
Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать роSSийских оккупантов по всем направлениям, в частности на востоке Украины. Там в сутки наши защитники отбили семь атак. Об этом
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид". В частности, 18 мая, наши воины отразили семь атак роSSийских фашистских сил”, – говорится в сообщении.
За сутки роSSийские оккупационные войска в зоне ответственности ОТУ "Схид" потеряли 220 военных, два танка, две БМП и один беспилотник.
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"18 мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага, – сказал Юрий Игнат. – Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожены крылатые Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34. Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель роSSийского самолета и пилоты катапультировались!".