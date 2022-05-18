Образовательный омбудсмен обратился к руководителям учебных заведений с призывом быть добропорядочными во время вступительной кампании

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что вступительная кампания 2022 года может иметь коррупционные риски. При этом добропорядочность и отсутствие коррупции будут зависеть от руководителей учреждений высшего образования. Соответствующее обращение Горбачев опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сейчас часть абитуриентов принимает чрезвычайно важное для себя и нашей страны решение - оставаться в Украине и поступать в украинские ЗВО или получать высшее образование за границей. Недавно МОН обнародовал разработанный им и утвержденный Минюстом " Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году ". Согласно пункту 1 раздела 15 Порядка, заведения высшего образования до 31 мая должны утвердить и разместить на своих вебсайтах и внести в ЕГЭБО собственные правила приема на обучение в 2022 году. К сожалению, после изучения утвержденного Порядка приема 2022 года, можно сделать вывод, что в нем имеются существенные коррупционные риски, с анализом которых можно ознакомиться ниже", - написал Горбачев.

Он убежден, что именно от руководителей высших учебных заведений зависит добропорядочность проведенной вступительной кампании. Это касается, прежде всего, таких форм вступительных испытаний, как индивидуальное устное собеседование или творческий конкурс, а также оценка мотивационных писем.

"Поэтому обращаюсь к руководителям высшего образования и председателям приемных комиссий. Судьба выпускников этого года и соответственно нашей страны в значительной степени в ваших руках. Ведь прежде всего именно от вас, вашей добродетели и ответственности в этом году зависит прозрачность и объективность вступительной кампании и обеспечения равного и справедливого доступа к образованию всех абитуриентов", – обратился Горбачев.

Он добавил, что именно от добропорядочности зависит, какая часть молодого поколения вернется из-за границы домой или решит остаться в Украине.

Основные коррупционные риски вступительно кампании 2022: