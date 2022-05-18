Образовательный омбудсмен обратился к руководителям учебных заведений с призывом быть добропорядочными во время вступительной кампании

Горбачев опасается, что больше коррупционных рисков может иметь устное собеседование, творческий конкурс, а также оценка мотивационных писем, информирует ZN.ua.

Образовательный омбудсмен обратился к руководителям учебных заведений с призывом быть добропорядочными во время вступительной кампании
© unsplash/benmullins

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что вступительная кампания 2022 года может иметь коррупционные риски. При этом добропорядочность и отсутствие коррупции будут зависеть от руководителей учреждений высшего образования. Соответствующее обращение Горбачев опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сейчас часть абитуриентов принимает чрезвычайно важное для себя и нашей страны решение - оставаться в Украине и поступать в украинские ЗВО или получать высшее образование за границей. Недавно МОН обнародовал разработанный им и утвержденный Минюстом "Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году". Согласно пункту 1 раздела 15 Порядка, заведения высшего образования до 31 мая должны утвердить и разместить на своих вебсайтах и внести в ЕГЭБО собственные правила приема на обучение в 2022 году. К сожалению, после изучения утвержденного Порядка приема 2022 года, можно сделать вывод, что в нем имеются существенные коррупционные риски, с анализом которых можно ознакомиться ниже", - написал Горбачев.

Он убежден, что именно от руководителей высших учебных заведений зависит добропорядочность проведенной вступительной кампании. Это касается, прежде всего, таких форм вступительных испытаний, как индивидуальное устное собеседование или творческий конкурс, а также оценка мотивационных писем.

"Поэтому обращаюсь к руководителям высшего образования и председателям приемных комиссий. Судьба выпускников этого года и соответственно нашей страны в значительной степени в ваших руках. Ведь прежде всего именно от вас, вашей добродетели и ответственности в этом году зависит прозрачность и объективность вступительной кампании и обеспечения равного и справедливого доступа к образованию всех абитуриентов", – обратился Горбачев.

Он добавил, что именно от добропорядочности зависит, какая часть молодого поколения вернется из-за границы домой или решит остаться в Украине.

Основные коррупционные риски вступительно кампании 2022:

  • Руководитель самостоятельно утверждает Правила приема на обучение и Положение о приемной комиссии высшего образования.
  • Введение для получения степеней высшего образования на средства физических или юридических лиц только по результатам рассмотрения мотивационных писем.
  • Отсутствуют требования к критериям оценки и рейтинга мотивационных писем.
  • Введение для получения степеней высшего образования на отдельные специальности только по результатам творческих конкурсов.
  • Председатель приемной комиссии разрабатывает и утверждает программы творческих конкурсов, структуру оценки и порядок оценки, программы других вступительных экзаменов, критерии оценки мотивационных писем.
  • Дистанционная проверка творческих или физических способностей абитуриентов во время творческого конкурса по решению учебного заведения.
  • Коррупционные риски при зачислении иностранных абитуриентов.
  • Коррупционные риски при поступлении открывают возможности уклонения от мобилизации для мужчин.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Нужен новый Чаплин, который докажет, что кинематограф перестал быть немым — ЗеленскийНужен новый Чаплин, который докажет, что кинематограф перестал быть немым — Зеленский
РоSSия в ближайшее время может выйти из ВОЗ и ВТОРоSSия в ближайшее время может выйти из ВОЗ и ВТО
WP: Для перемирия в Украине еще не пришло времяWP: Для перемирия в Украине еще не пришло время
"Нас завтра может не быть": Лукашенко бурно отчитал их с путиным бездействующих партнеров"Нас завтра может не быть": Лукашенко бурно отчитал их с путиным бездействующих партнеров
Во время эвакуации из Азовстали важно забрать также тела павших героев Мариуполя - жены военныхВо время эвакуации из Азовстали важно забрать также тела павших героев Мариуполя - жены военных
РоSSийские военные допрашивают детей в Мариуполе – омбудсменРоSSийские военные допрашивают детей в Мариуполе – омбудсмен
Коллаборанты, назначенные РФ «руководителями» на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют бежать в Крым — аудиоперехват СБУКоллаборанты, назначенные РФ «руководителями» на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют бежать в Крым — аудиоперехват СБУ
Эксперт: Вывоз украинцев в РоSSию во время войны — это депортация, а не эвакуацияЭксперт: Вывоз украинцев в РоSSию во время войны — это депортация, а не эвакуация
Депортированным украинцам, у которых нет паспортов, для выезда из РоSSии нужна справка о возвращении — омбудсменДепортированным украинцам, у которых нет паспортов, для выезда из РоSSии нужна справка о возвращении — омбудсмен
В Киеве и области сменится время комендантского часаВ Киеве и области сменится время комендантского часа
Последние новости
Подгружаем последние новости