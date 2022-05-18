Образовательный омбудсмен обратился к руководителям учебных заведений с призывом быть добропорядочными во время вступительной кампании
Горбачев опасается, что больше коррупционных рисков может иметь устное собеседование, творческий конкурс, а также оценка мотивационных писем, информирует
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что вступительная кампания 2022 года может иметь коррупционные риски. При этом добропорядочность и отсутствие коррупции будут зависеть от руководителей учреждений высшего образования. Соответствующее обращение Горбачев опубликовал на своей странице в Facebook.
"Сейчас часть абитуриентов принимает чрезвычайно важное для себя и нашей страны решение - оставаться в Украине и поступать в украинские ЗВО или получать высшее образование за границей. Недавно МОН обнародовал разработанный им и утвержденный Минюстом "
Он убежден, что именно от руководителей высших учебных заведений зависит добропорядочность проведенной вступительной кампании. Это касается, прежде всего, таких форм вступительных испытаний, как индивидуальное устное собеседование или творческий конкурс, а также оценка мотивационных писем.
"Поэтому обращаюсь к руководителям высшего образования и председателям приемных комиссий. Судьба выпускников этого года и соответственно нашей страны в значительной степени в ваших руках. Ведь прежде всего именно от вас, вашей добродетели и ответственности в этом году зависит прозрачность и объективность вступительной кампании и обеспечения равного и справедливого доступа к образованию всех абитуриентов", – обратился Горбачев.
Он добавил, что именно от добропорядочности зависит, какая часть молодого поколения вернется из-за границы домой или решит остаться в Украине.
Основные коррупционные риски вступительно кампании 2022:
- Руководитель самостоятельно утверждает Правила приема на обучение и Положение о приемной комиссии высшего образования.
- Введение для получения степеней высшего образования на средства физических или юридических лиц только по результатам рассмотрения мотивационных писем.
- Отсутствуют требования к критериям оценки и рейтинга мотивационных писем.
- Введение для получения степеней высшего образования на отдельные специальности только по результатам творческих конкурсов.
- Председатель приемной комиссии разрабатывает и утверждает программы творческих конкурсов, структуру оценки и порядок оценки, программы других вступительных экзаменов, критерии оценки мотивационных писем.
- Дистанционная проверка творческих или физических способностей абитуриентов во время творческого конкурса по решению учебного заведения.
- Коррупционные риски при зачислении иностранных абитуриентов.
- Коррупционные риски при поступлении открывают возможности уклонения от мобилизации для мужчин.