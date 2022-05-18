В Беларуси запретили продажи романа «1984» Оруэлла

В Беларуси запретили продажи романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение сообщает независимое белорусское издание «Наша Ніва» .

«Снять с продажи все варианты книги Оруэлл Д. «1984». Об исполнении доложить не позднее 19 мая», — говорится в распоряжении.