В Беларуси запретили продажи романа «1984» Оруэлла

Книга была запрещена в СССР и других тоталитарных государствах Восточной Европы до 1987 года, информирует ZN.ua.

В Беларуси запретили продажи романа «1984» Оруэлла
В Беларуси запретили роман "1984" Оруэлла
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В Беларуси запретили продажи романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение сообщает независимое белорусское издание «Наша Ніва».

«Снять с продажи все варианты книги Оруэлл Д. «1984». Об исполнении доложить не позднее 19 мая», — говорится в распоряжении.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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