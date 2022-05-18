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2022-05-18
В Беларуси запретили продажи романа «1984» Оруэлла
Книга была запрещена в СССР и других тоталитарных государствах Восточной Европы до 1987 года, информирует
В Беларуси запретили роман "1984" Оруэлла© Realt.by
В Беларуси запретили продажи романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение сообщает независимое белорусское издание
«Снять с продажи все варианты книги Оруэлл Д. «1984». Об исполнении доложить не позднее 19 мая», — говорится в распоряжении.
Фаина Ваулина, ZN.ua