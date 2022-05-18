РоSSия применила лазерное оружие в Украине – вице-премьер
Кремлевские головы говорят, что лазерный комплекс "Задира" способен "поражать цель на расстоянии до 5 км", информирует
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что РоSSия применяет на войне против Украины лазерное оружие – лазерный комплекс "Задира".
“РоSSия применяет в спецоперации в Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс "Задира", способный поражать цель на расстоянии до 5 км”, —
РоSSия хвастается новым поколением лазерного оружия, включая мобильную лазерную систему, впервые анонсированную диктатором Владимиром Путиным в 2018 году, которая, по словам Москвы, продвинулась настолько, что может ослеплять орбитальные спутники и уничтожать беспилотники.
В 2018 году Путин представил целый ряд новых видов оружия, включая новую межконтинентальную баллистическую ракету, небольшую ядерную боеголовку, которую можно прикрепить к крылатым ракетам, подводные ядерные беспилотники, сверхзвуковое оружие и лазерное оружие.