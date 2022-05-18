РоSSия применила лазерное оружие в Украине – вице-премьер

Кремлевские головы говорят, что лазерный комплекс "Задира" способен "поражать цель на расстоянии до 5 км", информирует ZN.ua.

РоSSия применила лазерное оружие в Украине – вице-премьер
Фото: минобороны РФ

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что РоSSия применяет на войне против Украины лазерное оружие – лазерный комплекс "Задира".

“РоSSия применяет в спецоперации в Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс "Задира", способный поражать цель на расстоянии до 5 км”, — цитируют Борисова роSSийские пропагандисты и государственные агентства.

РоSSия хвастается новым поколением лазерного оружия, включая мобильную лазерную систему, впервые анонсированную диктатором Владимиром Путиным в 2018 году, которая, по словам Москвы, продвинулась настолько, что может ослеплять орбитальные спутники и уничтожать беспилотники.

В 2018 году Путин представил целый ряд новых видов оружия, включая новую межконтинентальную баллистическую ракету, небольшую ядерную боеголовку, которую можно прикрепить к крылатым ракетам, подводные ядерные беспилотники, сверхзвуковое оружие и лазерное оружие.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Историк Тимоти Снайдер объяснил, почему из-за попыток «спасти лицо» Путина война в Украине будет дольшеИсторик Тимоти Снайдер объяснил, почему из-за попыток «спасти лицо» Путина война в Украине будет дольше
Оккупанты вновь ударили крылатыми ракетами по УкраинеОккупанты вновь ударили крылатыми ракетами по Украине
"Новейшие аналагов нет": в Украине впервые заметили колонну роSSийских "Терминаторов-2", кадры уже в Сети"Новейшие аналагов нет": в Украине впервые заметили колонну роSSийских "Терминаторов-2", кадры уже в Сети
РоSSийские захватчики убили 229 детей в Украине — Офис генпрокурораРоSSийские захватчики убили 229 детей в Украине — Офис генпрокурора
РоSSия ударила ракетами по Днепропетровщине: появились фото последствийРоSSия ударила ракетами по Днепропетровщине: появились фото последствий
Рашисты готовятся к битве за Северодонецк: актуальная карта боевых действий в УкраинеРашисты готовятся к битве за Северодонецк: актуальная карта боевых действий в Украине
РоSSия могла пойти на эвакуацию из "Азовстали", чтобы потом назвать Мариуполь своим – ISWРоSSия могла пойти на эвакуацию из "Азовстали", чтобы потом назвать Мариуполь своим – ISW
США запускают программу по сбору информации о преступлениях РФ в УкраинеСША запускают программу по сбору информации о преступлениях РФ в Украине
Назад в СССР — РоSSия законодательно планирует оформить аналог пионерииНазад в СССР — РоSSия законодательно планирует оформить аналог пионерии
Потери русских войск растут: актуальная карта боевых действий в УкраинеПотери русских войск растут: актуальная карта боевых действий в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости