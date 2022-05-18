Оккупанты без колебаний расстреливают украинцев, пытающихся вырваться из временно оккупированных территорий — перехват СБУ

РоSSийские захватчики без колебаний расстреливают мирное население, пытающееся вырваться из временно оккупированных территорий. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ .

«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – рассказывает захватчик своей жене.

Подразделение оккупанта до сих пор стоит на востоке Украины и убивает украинцев, пытающихся спастись от «асвабадетелей».

СБУ системно документирует эти и другие преступления оккупантов для международных судов.