Оккупанты без колебаний расстреливают украинцев, пытающихся вырваться из временно оккупированных территорий — перехват СБУ
Войска РФ продолжают нарушать законы и обычаи войны.
РоSSийские захватчики без колебаний расстреливают мирное население, пытающееся вырваться из временно оккупированных территорий. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось
«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – рассказывает захватчик своей жене.
Подразделение оккупанта до сих пор стоит на востоке Украины и убивает украинцев, пытающихся спастись от «асвабадетелей».
СБУ системно документирует эти и другие преступления оккупантов для международных судов.
«Действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны», - подчеркнули в СБУ.