СБУ установила личности уже 1140 роSSийских оккупантов, совершавших зверства против мирного населения на Киевщине.

В Службе безопасности Украины опубликовали данные об одном из роSSийских вояк, который совершал зверства на Киевщине. Он уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа россии.

"На фото – один из тех, кто насиловал украинских женщин. Это Фассахов Булат Ленаревич, 20.11.2001 года. СБУ установила, что в период временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины этот человек совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений", - говорится в сообщении СБУ в телеграмм-канале.

Отмечается, что этот роSSийский солдат ворвался в дом, где жила семья, закрыл всех в подвале, оставив только молодую девушку. Под угрозой расстрела семьи он изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя своими друзьями-вояками.