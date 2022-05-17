"Года два-три": в МВД раскрыли, от чего сейчас зависит, сколько продлится война

украинские военные, бойцы ВСУ

Война с россией может продолжаться несколько лет, однако ее характер изменится.

Об этом предупредил советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии «Стране».

Он отметил, что сейчас роSSийские оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ. В частности, в Херсонской области они уже начали возводить защитные укрепления. Как уточнил Андрусив, от успеха ближайших контратак украинских военных будет зависеть дальнейший ход войны и в первую очередь ее продолжительность.

«Вопрос контрнаступления ВСУ состоит в том, насколько будут к тому моменту морально истощены роSSийские войска, и насколько они будут готовы оборонять захваченные ими рубежи. Плюс - насколько наш Генштаб будет руководствоваться стратегическими замыслами, а не задачами что-либо освободить», - уточнил Андрусив.

ВСУ, война, поле боя

Он отметил, что успех контрнаступления для ВСУ будет заметен, если противник будет проваливать целые линии обороны.

«Если мы создадим серьезные окружения, война может закончиться сравнительно быстро», - заявил Андрусив.

Он считает, что активная фаза войны завершится уже к сентябрю этого года. Тем не менее за ней последует позиционная фаза, которая, в свою очередь, рискует затянуться на несколько лет.

война, ВСУ

«Определится линия столкновения и позиционно она будет удерживаться. А позиционная война может длиться года 2-3. Пока РоSSия не ощутит очень серьезный удар от санкций - а раньше чем через два года она его не почувствует», - поделился прогнозом Андрусив.


Дарья Волкова, politeka.net

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