"Азов" не просто хотел воевать. Мы всегда понимали, что война неизбежна — инструктор полка "Азов"

Инструктор "Азова" Георгий Купарашвили констатировал, что не только представителям его полка было тяжело донести до власти информацию о том, что этой войны нельзя избежать, но всем подразделениям Нацгвардии и Вооруженных сил. Во время интервью редактору отдела политики ZN.UA Инне Ведерниковой он заявил, что власть не слышала военных.

"Азов" готовился к войне все восемь лет. И по этой причине у нас всегда были проблемы с властями. На нас косо смотрели и нам не доверяли. Вот как вы смотрели на радикалов. Но «Азов» не просто хотел воевать. "Азов" всегда понимал, что война неизбежна. И здесь не надо что-то чувствовать, составлять астрологические прогнозы и прочее. Государству надо было просто анализировать факты. Как это делали мы. У нас был готов план возможной обороны, включая Херсон, Бердянск, Мелитополь, куда 24 февраля и пошла часть роSSийских сил. Ежегодно мы этот план уточняли, – заявил Купарашвили. – Мы были и остаемся подразделением Нацгвардии, которая в составе МВД . Поэтому и передавали все командованию Нацгвардии. Коммуникации не было, скорее всего, у Нацгвардии и Генерального штаба Вооруженных сил. У Генштаба всегда было свое видение. Почему нас не отдали войскам и держали под крылом МВД ? Точно не ко мне вопрос. В политическом контексте я не эксперт".

Он считает, что если бы государство все эти восемь лет готовилось к войне так же, как это делал "Азов" – то сейчас ситуация была бы радикально иной.

"Потому что, когда у государства сильная армия, с ним начинают считаться. На него не идут войной, а договариваются. К нам спокойно зашли в 2014-м и с нами не стали договариваться в 2022-м. Хотя у Украины было восемь лет на то, чтобы создать для этого предпосылки. Не соглашаться с "Минском" на внешнеполитическом уровне — значит, создавать основу для такой позиции внутри страны. Это аксиома. Однако второй эшелон, который шел за радикалами в 2014 году, к сожалению, не справился с этой основной государственной задачей", – заявил Купарашвили.