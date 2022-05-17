Рф разбросала по Украине 106 батальонно-тактических групп: где больше всего оккупантов

За выходные россияне прибавили только одну БТГ в Украине.

Рф сконцентрировала 106 батальонно-тактических групп на территории Украины. Войска рф дислоцируются по географическому принципу: есть восточное, центральное, западное и южное направления. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США .

В Пентагоне отметили, что эти 50 БТГ разбросаны между Херсоном с запада и Мариуполем с востока. Также ВС рф сконцентрированы в районе Запорожья с севера, где они захватили АЭС в Энергодаре и вплоть до поселка Большая Новоселка Донецкой области.

На других участках сосредоточены меньшие группировки роSSийских БТГ, например, в восточной группировке примерно 20 БТГ, но не все они на территории Украины. А на центральном направлении меньше 20 БТГ, все они сосредоточены на украинской территории.

Старший представитель защиты Пентагона рассказал, что за выходные россияне прибавили только одну БТГ в Украине, поэтому их количество увеличилось со 105 до 106.