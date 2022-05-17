В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков для местных жителей, чтобы не допустить их выезда — Облрада
Тысячи жителей области пытаются покинуть оккупированные территории, информирует
В Херсонской области роSSийские захватчики вводят систему пропусков для местных жителей, чтобы ограничить их отток на территории, подконтрольные ВСУ. Об этом
По его словам, гуманитарная катастрофа и атмосфера террора заставили временно покинуть свои дома тысячи жителей Херсонщины и в некоторой степени это даже пошло на пользу россиянам. Но поскольку желающих покинуть оккупированные территории все больше, они вынуждены придумывать способы, чтобы удержать часть населения в области.
«Это упростило оккупантам и коллаборантам жизнь, поскольку уехало много активных, патриотически настроенных граждан, протестовавших открыто и поддерживавших настроения остальных. Это также повышает эффективность фильтрационных мер. В то же время, количество «счастливых от освобождения» жителей и темпы, с которыми они пытаются вырваться на свободную землю, ломают всю идеологию оккупации и дальнейших планов создать картину «братской Херсонщины», которая просится в лоно матушки РоSSии. Именно поэтому коллаборанты пытаются разгонять тему возвращающихся херсонцев. И именно поэтому оккупанты «внедряют» систему пропусков своей фейковой администрации», - сообщил Соболевский.
Заместитель главы облрады отмечает, что из-за пропусков захватчиков жителям оккупированных населенных пунктов Херсонской области вряд ли удастся в ближайшее время выехать на свободные территории Украины.