В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков для местных жителей, чтобы не допустить их выезда — Облрада

Тысячи жителей области пытаются покинуть оккупированные территории, информирует ZN.ua.

В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков для местных жителей, чтобы не допустить их выезда — Облрада
© Sova

В Херсонской области роSSийские захватчики вводят систему пропусков для местных жителей, чтобы ограничить их отток на территории, подконтрольные ВСУ. Об этом сообщил первый заместитель председателя местной областной рады Юрий Соболевский.

По его словам, гуманитарная катастрофа и атмосфера террора заставили временно покинуть свои дома тысячи жителей Херсонщины и в некоторой степени это даже пошло на пользу россиянам. Но поскольку желающих покинуть оккупированные территории все больше, они вынуждены придумывать способы, чтобы удержать часть населения в области.

«Это упростило оккупантам и коллаборантам жизнь, поскольку уехало много активных, патриотически настроенных граждан, протестовавших открыто и поддерживавших настроения остальных. Это также повышает эффективность фильтрационных мер. В то же время, количество «счастливых от освобождения» жителей и темпы, с которыми они пытаются вырваться на свободную землю, ломают всю идеологию оккупации и дальнейших планов создать картину «братской Херсонщины», которая просится в лоно матушки РоSSии. Именно поэтому коллаборанты пытаются разгонять тему возвращающихся херсонцев. И именно поэтому оккупанты «внедряют» систему пропусков своей фейковой администрации», - сообщил Соболевский.

Заместитель главы облрады отмечает, что из-за пропусков захватчиков жителям оккупированных населенных пунктов Херсонской области вряд ли удастся в ближайшее время выехать на свободные территории Украины.


Александр Кричковский, ZN.ua

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