Оккупанты опять наносят удары по Северодонецку: много погибших

В понедельник, 16 мая, роSSийские оккупанты обстреляли Северодонецк Луганской области - были разрушены дома, повреждена больница, есть погибшие, информирует Апостроф.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Чиновник отметил, что рашисты ведут прицельный огонь по городу. Они обстреляли больницу, попали в научно-производственном предприятии, били по многоэтажным домам.

По предварительным данным, погибло как минимум 10 человек.

Ранее мы сообщали, что фактически вся территория Луганской области пострадала от обстрела роSSийской армией. Разрушены семь жилых домов, повреждено еще больше.


Евгений Устименко, Апостроф

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