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2022-05-16
В россии затаили обиду на Казахстан из-за отказа в агрессии против Украины: ОДКБ поставила точку
В россии раздосадованы тем, что Казахстан отказывается помогать агрессору в войне с Украиной.
"Насчет Казахстана у рф сейчас жесткая позиция. Это сквозит у пропагандистов и в профильных СМИ. Это связано по позиции Казахстана по войне в Украине. Возможно есть еще какие-то детали, которые мы не знаем.
Возможно дело в том, что россия как у союзника ОДКБ попросила часть оружия. У меня нет фактажа, это мои предположения - россии приходится открывать советские склады", - отметил эксперт.
Отметим, что сегодня генсек ОДКБ заявил, что страны-партнёры не будут участвовать в роSSийско-украинской войне. То есть организация, созданная для россиян и за их деньги, отказывается помогать россии.
Алексей Ионов, politeka.net