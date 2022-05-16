В россии затаили обиду на Казахстан из-за отказа в агрессии против Украины: ОДКБ поставила точку

В россии раздосадованы тем, что Казахстан отказывается помогать агрессору в войне с Украиной.

Об этом заявил военный эксперт Агиль Рустамзаде.

"Насчет Казахстана у рф сейчас жесткая позиция. Это сквозит у пропагандистов и в профильных СМИ . Это связано по позиции Казахстана по войне в Украине. Возможно есть еще какие-то детали, которые мы не знаем.

Возможно дело в том, что россия как у союзника ОДКБ попросила часть оружия. У меня нет фактажа, это мои предположения - россии приходится открывать советские склады", - отметил эксперт.

Отметим, что сегодня генсек ОДКБ заявил, что страны-партнёры не будут участвовать в роSSийско-украинской войне. То есть организация, созданная для россиян и за их деньги, отказывается помогать россии.