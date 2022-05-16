Ленд-лиз для Украины не приведет к безумному долгу перед США — глава посольства

Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны. Об этом в интервью Европейская правда заявила глава посольства США в Украине Кристина Квин.

Ленд-лиз для Украины не приведет к безумному долгу перед США — глава посольства
Кристина Квин/Фото: eurointegration.com.ua

В чем идея ленд-лиза

«Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны», — сказала она в интервью.

По ее словам, ленд-лиз — вопреки его названию (слово lend означает «одалживать», то есть передавать временно), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму.

Квин добавила, что идея ленд-лиза в другом.

«Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу», — сказала она.

Предыстория

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Закон позволит значительно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или бесплатно из США в Украину.

Новый закон содержит три главных новации:

  • Президенту США предоставляются расширенные полномочия по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для «защиты гражданского населения от роSSийского военного вторжения» и других целей.
  • После принятия акта глава Белого дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции — вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
  • Любой заем или аренда оборонных изделий правительством Украины будет включать условия по возврату, возмещению и погашению займа или аренды.

Закон позволит Соединенным Штатам предоставлять оборудование Украине сейчас, а требование оплатить позже — сугубо техническое.

Использованную технику можно списать, также оплата не будет взиматься за уничтоженную технику. Неизрасходованные, уцелевшие товары/материалы нужно вернуть или оплатить их стоимость. Но в этом случае они остаются в собственности Украины. Именно поэтому многие эксперты и называют ленд-лиз «практически безвозмездной помощью».

Ранее, 7 апреля, этот законопроект поддержал Сенат США.

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