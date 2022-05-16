ЕС разрабатывает план, позволяющий оплатить роSSийский газ, не нарушая санкции — Bloomberg

Евросоюз подготовил проект рекомендаций для импортеров газа, чтобы они могли дальше покупать у РФ голубое топливо и не нарушать санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к процессу собеседников, пишет ЭП.

ЕС разрабатывает план, позволяющий оплатить роSSийский газ, не нарушая санкции — Bloomberg

В новых рекомендациях Еврокомиссия планирует отметить, что компании должны четко заявить, что считают свои обязательства выполненными после уплаты в евро или долларах в соответствии с действующими контрактами. Такие указания не мешают компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволят покупать газ без нарушения санкций.

В пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что обновленные инструкции разъясняют, что компании могут открывать счет в евро или долларах в Газпромбанке, как хочет Кремль.

Однако в ЕС промолчали об открытии счета в рублях, хотя ранее чиновники блока отмечали, что открытие такого счета нарушит санкции. По словам собеседников агентства, обновленные рекомендации не учитывают этот конкретный вопрос.

Другим ключевым моментом в инструкции является то, что после оплаты компаниями газа в евро или долларах и оглашения своих обязательств выполненными, от них не могут требовать дальнейших действий со стороны РоSSии по платежу. При этом по кремлевскому механизму Газпромбанк конвертирует полученную валюту в рубли, после чего сами компании должны совершить уже рублевый платеж.

Напомним

В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам роSSийского газа «недружественным» странам в рубли. Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав его «односторонним и явным нарушением существующих контрактов».

26 апреля крупнейшая польская газовая компания PGNiG сообщила, что получила письмо от Газпрома о полной остановке поставок газа с контрактного утра следующего дня. Этим роSSийский монополист нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

Также «Газпром» проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Министерство энергетики Болгарии заявило, что принимает меры по обеспечению альтернативных поставок газа. В то же время, необходимости ограничивать потребление газа в стране оно не видит.

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