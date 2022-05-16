РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому

РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому

РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия сейчас гораздо ближе к фашистской диктатуре, чем к сталинскому террору .

Об этом она сказала в интервью Роману Чайке в эфире канала «Утро Февраля».

«Миллионы людей выходили на улицы Москвы в 90-е годы для того, чтобы отменить 6-ю статью о роли руководящей коммунистической партии. Но этому предшествовало несколько лет, когда была объявлена перестройка. Тогда у нас была надежда, что РоSSия станет другой страной – демократической, открытой, перестанет быть империей зла», - добавила она.

По ее словам, прошло время и россия снова вернулась туда, откуда начинала – к отвратительному советскому прошлому.

«При этом к фашистской диктатуре мы, к сожалению, сейчас куда ближе, чем к сталинскому террору», - резюмировала Ксения Ларина.


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