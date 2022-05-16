Оккупанты снова атакуют Черниговскую и Сумскую области и штурмуют границу: в МВД сообщили детали

всу пограничники

Оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области с территории РоSSии.

В понедельник, 16 мая, войска рф обстреляли с территории россии два населенных пункта в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты на Северском направлении с территории РоSSийской Федерации. Так, сегодня с 9:20 до 9:40 наблюдатели зафиксировали 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалигине (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область)", - говорится в сообщении.

В МВД также сообщили на Сумщине пограничники дали бой вражеским диверсантам. Оккупанты вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня роSSийская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти на территорию Украины. Пограничники отбили атаку диверсантов и заставили их отступить за линию государственной границы.

война, ВСУ

"Несмотря на то, что Силы обороны Украины выгнали врага из Сумщины, россия со своей стороны постоянно осуществляет обстрелы приграничных территорий области. Защитники Украины дают достойный отпор агрессору", - отметили в МВД.

пограничники


Тарас Галушко, politeka.net

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