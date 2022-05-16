Оккупанты снова атакуют Черниговскую и Сумскую области и штурмуют границу: в МВД сообщили детали

Оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области с территории РоSSии.

В понедельник, 16 мая, войска рф обстреляли с территории россии два населенных пункта в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты на Северском направлении с территории РоSSийской Федерации. Так, сегодня с 9:20 до 9:40 наблюдатели зафиксировали 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалигине (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область)", - говорится в сообщении.

В МВД также сообщили на Сумщине пограничники дали бой вражеским диверсантам. Оккупанты вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня роSSийская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти на территорию Украины. Пограничники отбили атаку диверсантов и заставили их отступить за линию государственной границы.