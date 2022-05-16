Нобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войны

Писательница Ольга Токарчук, известная гуманистическими темами своих произведений, выступая на литературном фестивале в Иерусалиме, выразила свое мнение по поводу роSSийского вторжения в Украину, назвав его «угрозой всему свободному миру», пишет The Independent.

"Поляки разделяют ощущение опасности для украинцев, опасности, которую РоSSия представляет для свободного мира", – сказала Токарчук, добавив, что правительство ее страны годами предупреждало о риске, который несет роSSийская агрессия.

"Никто не мог представить, что эта война будет столь жестокой, анахронической, эта война напоминает ужасающие образы Второй мировой войны", – добавила она.

В 2018 году литератор удостоили Нобелевской премии по литературе за эпопею «Книги Иакова» о еврейском мистике и лидере секты по имени Яков Франк.