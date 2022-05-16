Нобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войны

Польская лауреатка "нобелевки" по литературе Ольга Токарчук называет агрессию РоSSии "угрозой свободному миру", информирует ZN.ua.

Нобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войны

Писательница Ольга Токарчук, известная гуманистическими темами своих произведений, выступая на литературном фестивале в Иерусалиме, выразила свое мнение по поводу роSSийского вторжения в Украину, назвав его «угрозой всему свободному миру», пишетThe Independent.

"Поляки разделяют ощущение опасности для украинцев, опасности, которую РоSSия представляет для свободного мира", – сказала Токарчук, добавив, что правительство ее страны годами предупреждало о риске, который несет роSSийская агрессия.

"Никто не мог представить, что эта война будет столь жестокой, анахронической, эта война напоминает ужасающие образы Второй мировой войны", – добавила она.

В 2018 году литератор удостоили Нобелевской премии по литературе за эпопею «Книги Иакова» о еврейском мистике и лидере секты по имени Яков Франк.


Оксана Коваль, ZN.ua

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