Артиллеристы 59 бригады уничтожили колонну роSSийской техники (видео)

Как работает украинская артиллерия показали бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, информирует ZN.ua.

Артиллеристы 59 бригады уничтожили колонну роSSийской техники (видео)
© Операция Объединенных сил / Facebook

Добраться до места назначения очередной колонне роSSийской техники не удалось. Украинские артиллеристы из 59 бригада им. Гандзюка продемонстрировали, как уничтожают врага и не дают ему укрепляться на ранее занятых позициях.

В опубликованном видео видно, как были нанесены удары по двигавшейся по полю военной технике.

"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадали наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому наши указывают им единственно правильное направление – вслед за кораблем. Потому что нечего по-сеяному… " - говорится в сообщении.


Дарья Кепова, ZN.ua

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