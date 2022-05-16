Артиллеристы 59 бригады уничтожили колонну роSSийской техники (видео)

Добраться до места назначения очередной колонне роSSийской техники не удалось. Украинские артиллеристы из 59 бригада им. Гандзюка продемонстрировали , как уничтожают врага и не дают ему укрепляться на ранее занятых позициях.

В опубликованном видео видно, как были нанесены удары по двигавшейся по полю военной технике.

"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадали наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому наши указывают им единственно правильное направление – вслед за кораблем. Потому что нечего по-сеяному… " - говорится в сообщении.