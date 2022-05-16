В Польше заговорили о демилитаризации Калининграда: местные власти на это ответили

Офицер Шереметев считает, что этот город может стать "существенной проблемой" в будущем, информирует ZN.ua.

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, город Калининград нужно будет демилитаризировать, а также дать ему новое название. Так считает бывший заместитель министра обороны Польши, офицер и публицист Ромуальд Шереметев, во время интервью DoRzeczy.pl он отметил, что с этим городом в будущем могут возникнуть "существенные проблемы".

"Мы должны, однако, попросить калининградцев перестать называть себя преступником [Михаилом] Калининым, который несет солидарную ответственность за убийства в Катыни. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно", - сказал польский экс-чиновник.

Шереметев также считает, что Польша будет иметь более сильные позиции на восточном фланге, когда Альянс примет в свои ряды Швецию и Финляндию.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время общения с пропагандистскими СМИ прокомментировал предложение Шереметева.

"Вам не все равно? Нам вот здесь все равно. Абсолютно… Там идет битва за статус главного русофоба, чтобы занять место в партии (власти - ред.)", - заявил он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Ракеты РФ попали за 15 км от границы с Польшей, НАТО и ЕС, – СадовыйРакеты РФ попали за 15 км от границы с Польшей, НАТО и ЕС, – Садовый
Корниенко: в Раде готовят закон об очищении власти от коллаборантовКорниенко: в Раде готовят закон об очищении власти от коллаборантов
"Это будет война с Польшей, а не Украиной": Лукашенко "пугает" войсками у границ, эксперт оценил перспективы"Это будет война с Польшей, а не Украиной": Лукашенко "пугает" войсками у границ, эксперт оценил перспективы
УПЦ МП: "Деятельность предыдущей власти и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину"УПЦ МП: "Деятельность предыдущей власти и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину"
В КНДР «наконец-то» пришел COVID-19: власти сообщили о «первых случаях» заражения и ввели локдаунВ КНДР «наконец-то» пришел COVID-19: власти сообщили о «первых случаях» заражения и ввели локдаун
Украина договорилась об улучшении логистики на границе с ПольшейУкраина договорилась об улучшении логистики на границе с Польшей
Убийства в Буче - "постановка украинской власти": в Ровенской области объявили подозрение двум сторонницам РоSSииУбийства в Буче - "постановка украинской власти": в Ровенской области объявили подозрение двум сторонницам РоSSии
В госдуме РФ заявили о намерениях США «устроить в Украине голодомор». В ОПУ на это уже ответилиВ госдуме РФ заявили о намерениях США «устроить в Украине голодомор». В ОПУ на это уже ответили
Оккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти — ГУРОккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти — ГУР
В Мариуполе оккупанты разбирают завалы драмтеатра, местные отказываются участвовать в этом, - АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты разбирают завалы драмтеатра, местные отказываются участвовать в этом, - Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости