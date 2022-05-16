В Польше заговорили о демилитаризации Калининграда: местные власти на это ответили

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, город Калининград нужно будет демилитаризировать, а также дать ему новое название. Так считает бывший заместитель министра обороны Польши , офицер и публицист Ромуальд Шереметев, во время интервью DoRzeczy.pl он отметил, что с этим городом в будущем могут возникнуть "существенные проблемы".

"Мы должны, однако, попросить калининградцев перестать называть себя преступником [Михаилом] Калининым, который несет солидарную ответственность за убийства в Катыни. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно", - сказал польский экс-чиновник.

Шереметев также считает, что Польша будет иметь более сильные позиции на восточном фланге, когда Альянс примет в свои ряды Швецию и Финляндию.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время общения с пропагандистскими СМИ прокомментировал предложение Шереметева.

"Вам не все равно? Нам вот здесь все равно. Абсолютно… Там идет битва за статус главного русофоба, чтобы занять место в партии (власти - ред.)", - заявил он.