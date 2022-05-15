Владимир Зеленский получил Герб Таллинна

Эстонскую награду вручают в знак особого уважения.

Владимир Зеленский получил Герб Таллинна
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский получил эстонскую награду, которую вручают в знак особого уважения – Герб Таллинна.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Городской совет Таллинна принял решение отметить Зеленского еще 5 мая. Мэр Таллинна Евгений Осиновский передал награду для украинского Президента первому заместителю Председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко. Последний находится с визитом в Эстонии.

Фото: Пресс-служба ОПУ

Мэр Таллинна подчеркнул, что знак отличия демонстрирует солидарность столицы Эстонии и ее жителей с народом Украины и поддержку его в героической борьбе с роSSийской агрессией.

Фото: Facebook/Александр Корниенко

"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему Президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – подчеркнул Евгений Осиновский.

Напомним, в марте президент Чехии наградил Зеленского орденом Белого Льва. Также глава нашего государства получил медаль Свободы Рональда Рейгана.

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