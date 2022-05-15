Латвия запретила Беларуси перевозить через свои порты военные грузы в третьи страны

Министерство транспорта в целом пересматривает двусторонние отношения с РФ и Беларусью, информирует ZN.ua.

Латвия запретила Беларуси перевозить через свои порты военные грузы в третьи страны
© depositphotos / PromesaStudio

Латвия решила расторгнуть соглашение, позволяющее прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты, говорится на сайте министерства сообщения страны. Такое решение было принято 10 мая.

«Соглашение о прямой перевозке военных грузов из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики» было принято решением правительства 25 января 1994 года, когда Латвия еще не присоединилась к Европейскому Союзу (ЕС). Латвия присоединилась к ЕС 1 мая 2004 года и стала членом НАТО 29 марта 2004 года. Учитывая это, Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с Беларусью на эти нормы не распространяется», – отметили в ведомстве Латвии.

В то же время, указано, что министерство пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте роSSийско-украинской войны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Страны НАТО должны предоставить Украине наступательное вооружение нового образца – ТрассСтраны НАТО должны предоставить Украине наступательное вооружение нового образца – Трасс
В Запорожской области россияне сжигают тела своих военных в курятникеВ Запорожской области россияне сжигают тела своих военных в курятнике
Бедные страны получат доступ к американским технологиям лечения COVID-19 бесплатно или почти бесплатноБедные страны получат доступ к американским технологиям лечения COVID-19 бесплатно или почти бесплатно
На Запорожье россияне держат в заточении своих военных, которые отказываются воевать — ОВАНа Запорожье россияне держат в заточении своих военных, которые отказываются воевать — ОВА
РоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — ГайдайРоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — Гайдай
Как с начала весны изменились военные планы Кремля в Украине: картаКак с начала весны изменились военные планы Кремля в Украине: карта
Население Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страныНаселение Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страны
Президент Венгрии Новак озвучила позицию страны в отношении войны РоSSии против УкраиныПрезидент Венгрии Новак озвучила позицию страны в отношении войны РоSSии против Украины
Блокируя украинские порты, РФ сознательно ведет «зерновую войну» - МИД ГерманииБлокируя украинские порты, РФ сознательно ведет «зерновую войну» - МИД Германии
РоSSийские военные допрашивают детей в Мариуполе – омбудсменРоSSийские военные допрашивают детей в Мариуполе – омбудсмен
Последние новости
Подгружаем последние новости