Латвия запретила Беларуси перевозить через свои порты военные грузы в третьи страны

Латвия решила расторгнуть соглашение, позволяющее прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты, говорится на сайте министерства сообщения страны. Такое решение было принято 10 мая.

«Соглашение о прямой перевозке военных грузов из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики» было принято решением правительства 25 января 1994 года, когда Латвия еще не присоединилась к Европейскому Союзу (ЕС). Латвия присоединилась к ЕС 1 мая 2004 года и стала членом НАТО 29 марта 2004 года. Учитывая это, Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с Беларусью на эти нормы не распространяется», – отметили в ведомстве Латвии.