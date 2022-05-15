Экс-генерал Австралии: ВСУ победили в битве за Харьков, что будет дальше?

Битва за Донбасс, как и роSSийская война против Украины в целом, близится к важному переломному моменту. Украинский успех в битве за Харьков очень важен. Территории освобождены, а второй крупнейший город страны вне действия роSSийской артиллерии. Это важное гуманитарное и политическое достижение для Киева .

Также благодаря победе на этом фронте мораль и уверенность украинской армии еще больше усилятся. Как и на севере страны, ВСУ показали, что способны защищать, вести наступление и освобождать свою землю от РоSSии. Они продолжают действовать разумнее и драться лучше, чем роSSийская армия, – пишет на своей странице в Twitter бывший генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан.

Он напоминает, что недавно РоSSия переориентировала свое вторжение в Украину, сосредоточившись на Донбассе. Однако до сих пор ей не удалось достичь весомых достижений и там. Украинские силы почти полностью остановили движение врага. И проблемы роSSийской армии не ограничиваются только востоком. Все вторжение в Украину близится к своей кульминации. Райан отмечает, что это не значит, что РоSSия скоро потерпит поражение. Речь идет о том, что ее армия скоро потеряет способность проводить наступательные операции.