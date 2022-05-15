Экс-генерал Австралии: ВСУ победили в битве за Харьков, что будет дальше?
Бывший военный указывает на окно возможностей, которое позволит украинской армии разбить роSSийских окупантов, прежде чем они перейдут на оборонительные позиции, информирует
Битва за Донбасс, как и роSSийская война против Украины в целом, близится к важному переломному моменту. Украинский успех в битве за Харьков очень важен. Территории освобождены, а второй крупнейший город страны вне действия роSSийской артиллерии. Это важное гуманитарное и политическое достижение для Киева.
Также благодаря победе на этом фронте мораль и уверенность украинской армии еще больше усилятся. Как и на севере страны, ВСУ показали, что способны защищать, вести наступление и освобождать свою землю от РоSSии. Они продолжают действовать разумнее и драться лучше, чем роSSийская армия, – пишет на своей странице в
Он напоминает, что недавно РоSSия переориентировала свое вторжение в Украину, сосредоточившись на Донбассе. Однако до сих пор ей не удалось достичь весомых достижений и там. Украинские силы почти полностью остановили движение врага. И проблемы роSSийской армии не ограничиваются только востоком. Все вторжение в Украину близится к своей кульминации. Райан отмечает, что это не значит, что РоSSия скоро потерпит поражение. Речь идет о том, что ее армия скоро потеряет способность проводить наступательные операции.