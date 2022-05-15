Галущенко увидел коррупционную составляющую в нежелании Венгрии отказаться от энергоносителей из РоSSии

Венгрия имеет отдельный газовый договор с РФ . Цена в разы ниже, чем на европейском рынке.

Министр энергетики Украины усматривает элемент коррупции в нежелании Венгрии отказаться от роSSийских газа и нефти. По его мнению, задача политиков - объяснять потребителям причину роста цифр в платежках, а не отказываться от ответственности.

Об этом Герман Галущенко заявил в интервью Forbes.

"Венгрия имеет отдельный контракт по газу. Цена по этому контракту в разы ниже, чем цены на европейском рынке. Это как? Понятно, что это не просто так. Это элемент воздействия, требующий определенных действий от стороны, получающей этот бонус. Например, не пускать Украину в НАТО. Разве это не коррупция?", – объяснил украинский министр.

Галущенко отметил, что так же было с Украиной.

"Например, нам РоSSия дала скидку на газ, а мы продлили срок пребывания роSSийского Черноморского флота в Крыму. Что это, как не коррупция?", - сказал он.

Венгерские политики, отказываясь от эмбарго на роSSийские энергоносители, говорят, что у них поднимутся цены в платежках.

"Да, действительно, возможно, цены вырастут. И политики должны объяснять избирателям, почему именно выросли цены. Это бремя, которое они не хотят на себя брать. Но не надо снимать со счетов коррупцию, как явление. Поверьте, в некоторых странах ЕС , к сожалению, тоже есть коррупция", – отметил украинский министр.

Ключевое, уверен министр энергетики Украины, – то, что Венгрия является членом ЕС и должна выполнять коллегиальные решения Союза.

"Если одна страна идет против решения Евросоюза , то в моем понимании было бы честно, чтобы эта страна не могла бы рассчитывать на деньги, программы и возможности, которые дает ЕС ", – заявил Галущенко.

Напомним, Венгрия систематически выступает против введения антироSSийских энергетических санкций. Премьер страны Виктор Орбан отмечал, что одобрение предложенного пакета санкций потребует от страны масштабных инвестиций в альтернативные поставки и модернизацию венгерских нефтеперерабатывающих мощностей. Он предупредил, что предложенные меры могут также повлечь за собой дальнейший рост цен на энергоресурсы.