Хочу видеть Путина на скамье подсудимых, - Кулеба

Он подчеркнул, что невозможно предсказать сроки завершения войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что одним из итогов завершения войны РФ против Украины должен стать процесс в Международном уголовном суде.

Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, сообщает Европейская правда.

Кулеба, среди прочего, заявил, что считает нормальным продолжение переговоров с РФ ради перемирия.

"Нет ничего плохого в договоренности о прекращении огня, если это первый шаг к решению проблемы, шаг к освобождению украинской территории. Но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и просто отложить следующий этап войны", - заявил он.

В то же время Кулеба подчеркнул необходимость преследования виновных в военных преступлениях, вплоть до высшего руководства.

"Я хочу сидеть в зале суда в Международном уголовном суде и хочу видеть Путина на скамье подсудимых", – заявил министр.

Кулеба однако подчеркнул, что невозможно предсказать сроки завершения войны и победы Украины.

"Мы будем бороться столько, сколько потребуется, чтобы защитить его и создать устойчивый мир", - подчеркнул он.

Напомним, что на брифинге после встречи глав МИД стран Большой семерки Кулеба подчеркнул, что пока идет война, Украина должна получать оружие от партнеров.

Также Кулеба подчеркнул, что в шестом пакете санкций Европейского Союза против РоSSии должно быть нефтяное эмбарго.