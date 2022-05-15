Обеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службу

украинские военные, бойцы ВСУ

Вооружить миллион украинцев абсолютно реально.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, возможно ли в Украине обеспечить миллионную армию.

Так, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина входит в новую фазу войны, и сообщил, что нужно обеспечить один миллион украинцев оружием и снаряжением. Жданов уверен, что это абсолютно реальная цифра, и она может быть даже больше.

"У нас, напомню, 360 тысяч – это Вооруженные силы, и будет 750 тысяч резерва – территориальная оборона и оперативный резерв. Для Украины цифра абсолютно нормальная", — объяснил эксперт.

"Надо считать, какой резерв должна иметь страна. Существует очень много факторов. Какие будут внешние угрозы? Если мы будем считать угрозы только со стороны РФ, это одна численность. Если мы будем еще рассчитывать и Беларусь, как союзника РФ или члена Союзного государства, если оно образуется, то это совсем другая цифра", — заявил Жданов.

По словам эксперта, рекомендуемая цифра численности Вооруженных сил в мирное время — 0.4-0.8% от общей численности населения. На военное время резерв Вооруженных сил может составлять двух-трех кратное количество (а может и больше) численности Вооруженных сил мирного времени.

украинские военные, бойцы ВСУ


Тарас Галушко, politeka.net

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