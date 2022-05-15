Обеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службу

Вооружить миллион украинцев абсолютно реально.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, возможно ли в Украине обеспечить миллионную армию.

Так, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина входит в новую фазу войны, и сообщил, что нужно обеспечить один миллион украинцев оружием и снаряжением. Жданов уверен, что это абсолютно реальная цифра, и она может быть даже больше.

"У нас, напомню, 360 тысяч – это Вооруженные силы, и будет 750 тысяч резерва – территориальная оборона и оперативный резерв. Для Украины цифра абсолютно нормальная", — объяснил эксперт.

"Надо считать, какой резерв должна иметь страна. Существует очень много факторов. Какие будут внешние угрозы? Если мы будем считать угрозы только со стороны РФ , это одна численность. Если мы будем еще рассчитывать и Беларусь , как союзника РФ или члена Союзного государства, если оно образуется, то это совсем другая цифра", — заявил Жданов.

По словам эксперта, рекомендуемая цифра численности Вооруженных сил в мирное время — 0.4-0.8% от общей численности населения. На военное время резерв Вооруженных сил может составлять двух-трех кратное количество (а может и больше) численности Вооруженных сил мирного времени.