Оккупанты готовят дезинформационную атаку, используя депортированных детей и родителей из Мариуполя

Захватчики планируют заставить родителей записывать видеообращения, информирует ZN.ua.

РоSSийские захватчики готовят дезинформационную атаку с детьми и родителями из Мариуполя. Они планируют использовать родителей детей, депортированных в РФ и Донецк. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Из-за угроз разлуки с детьми навсегда родителей заставляют записывать видеообращения, где они будут «свидетельствовать», что разлуку родителей и детей провели украинские защитники и бойцы «Азова», и что именно украинские военные препятствовали воссоединению семей, в частности родителей с детьми, которые находились в больницах. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что после этого оккупанты готовят «вторую серию» дезинформационных видео, где они «нашли и вернули» детей родителям для усиления информационно-психологического эффекта.

«Не верьте врагу и распространяйте эту информацию среди знакомых и близких», - призвал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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