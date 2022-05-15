"Температура горения около 2,5 тыс. градусов": оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами

Мариуполь, Азовсталь, фосфорные снаряды

РоSSийские оккупанты применили запрещенные снаряды для ударов по защитникам Мариуполя на «Азовстали».

Об этом утром 15 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, роSSийские военные сбросили на «Азовсталь», где до сих пор остается в том числе и большое количество раненных украинских бойцов, фосфорные или зажигательные бомбы.

«Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставшимся специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно. Ад сошел на землю. В Азовсталь», - написал Андрющенко.

Он добавил, что мы все в неоплатном долгу перед защитниками, которые продолжают держаться несмотря на такие адские условия.

РоSSийские военные продолжают штурмовать «Азовсталь», используя все, что есть в их арсенале. Тем не менее украинские военные все еще держат оборону, несмотря на полное окружение и превосходящие силы противника.

Отметим, что фосфорные боеприпасы опасны не только своей температурой горения, но и тем, что распространяют токсичные воспалительные соединения на несколько сот квадратных метров. Их применение запрещено международными конвенциями.


Дарья Волкова, politeka.net

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