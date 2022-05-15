Бедные страны получат доступ к американским технологиям лечения COVID-19 бесплатно или почти бесплатно

Правительство США упрощает доступ к технологиям производства вакцин, лекарств и средств диагностики COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода.

Соответствующее заявление сделал 12 мая президент США Джо Байден Глобальном саммите по COVID-19, сообщает Science .

Правительство США заключило соглашение о передаче финансируемых из федерального бюджета изобретений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Затем ВОЗ передаст лицензии некоммерческой организации "Патентный пул лекарственных средств" (MPP), которая, в свою очередь, передаст технологии конкретным производителями.

Созданная в 2010 году, MPP сегодня имеет патентные соглашения на несколько препаратов против ВИЧ и недавно добавила два препарата для лечения COVID-19: Paxlovid от Pfizer и молнупиравир от Merck & Co.

Новое соглашение также распространяется на изобретения, используемые компаниями, производящими существующие вакцины против COVID-19. Компании также могут использовать эти технологии для создания совершенно новых продуктов.