Бедные страны получат доступ к американским технологиям лечения COVID-19 бесплатно или почти бесплатно

США поделятся с бедными странами технологиями профилактики, диагностики и лечения COVID-19, информирует ZN.ua.

Бедные страны получат доступ к американским технологиям лечения COVID-19 бесплатно или почти бесплатно
© vaktsineeri.ee

Правительство США упрощает доступ к технологиям производства вакцин, лекарств и средств диагностики COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода.

Соответствующее заявление сделал 12 мая президент США Джо Байден Глобальном саммите по COVID-19, сообщает Science.

Правительство США заключило соглашение о передаче финансируемых из федерального бюджета изобретений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Затем ВОЗ передаст лицензии некоммерческой организации "Патентный пул лекарственных средств" (MPP), которая, в свою очередь, передаст технологии конкретным производителями.

Созданная в 2010 году, MPP сегодня имеет патентные соглашения на несколько препаратов против ВИЧ и недавно добавила два препарата для лечения COVID-19: Paxlovid от Pfizer и молнупиравир от Merck & Co.

Новое соглашение также распространяется на изобретения, используемые компаниями, производящими существующие вакцины против COVID-19. Компании также могут использовать эти технологии для создания совершенно новых продуктов.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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