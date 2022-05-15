РоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — Гайдай

Лишь несколько дней назад ВСУ уничтожили там целый танковый батальон врага, информирует ZN.ua.

РоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — Гайдай
© InformNapalm

РоSSийские захватчики планируют новую попытку переправы через реку Северский Донец в Белогоровке. Несмотря на существенные потери, которые им нанесли ВСУ накануне, оккупанты все еще надеются продолжить продвижение на важном направлении в Луганской области. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

«Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется «свежечек». 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную «подводную» серию в Белогоровке», - говорится в сообщении Гайдая.

Кроме того, глава Луганской ОВА также подчеркнул, что ситуация в некоторых населенных пунктах области очень тяжелая. Он отметил, что там отсутствуют средства коммуникации, мобильная связь, а эвакуация гражданских осложняется ведением боевых действий.


Александр Кричковский, ZN.ua

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