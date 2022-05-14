РоSSияне обстреляли Сумскую область из минометов

Обстрелы происходили с территории РоSSии.

РоSSияне обстреляли Сумскую область из минометов
Фото: Телеграм Дмитра Живицького

Сегодня вечером, 14 мая, россияне обстреляли из минометов Великописаревскую общину.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он добавил, что россияне произвели 6 выстрелов из миномета.

Человеческих жертв в результате обстрелов нет.

Напомним, о подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые отдавали приказы обстреливать Харьковскую область.

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