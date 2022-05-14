РоSSияне обстреляли Сумскую область из минометов

Напомним, о подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые отдавали приказы обстреливать Харьковскую область.

Человеческих жертв в результате обстрелов нет.

Он добавил, что россияне произвели 6 выстрелов из миномета.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Сегодня вечером, 14 мая, россияне обстреляли из минометов Великописаревскую общину.