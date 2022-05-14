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2022-05-14
РоSSияне обстреляли Сумскую область из минометов
Обстрелы происходили с территории РоSSии.
Фото: Телеграм Дмитра Живицького
Сегодня вечером, 14 мая, россияне обстреляли из минометов Великописаревскую общину.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Он добавил, что россияне произвели 6 выстрелов из миномета.
Человеческих жертв в результате обстрелов нет.
Напомним, о подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые отдавали приказы обстреливать Харьковскую область.