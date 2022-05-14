Президент Венгрии Новак озвучила позицию страны в отношении войны РоSSии против Украины

Президент Венгрии Каталин Новак во время церемонии инаугурации в субботу озвучила позицию в отношении войны РоSSии против Украины.

Об этом пишет “Европейская правда” со ссылкой на СМИ .

Она назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу роSSийского вторжения и отношения к Украине.

В частности, Венгрия осуждает путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

“Мы навсегда скажем “нет” всем усилиям восстановить Советский Союз. Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны. Мы требуем расследования и наказания военных преступлений", – говорится в сообщении.

Она добавила, что Венгрия – не нейтральна, а на стороне невинных жертв и правды. "Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но если этого потребуют венгерские интересы, мы скажем нет", - отметила Новак.

Среди других пунктов:

ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы;

мы поддерживаем вступление Украины в ЕС ,

, мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем размер ущерба, который может быть причинен роSSийскому агрессору;

мы рады быть посредником между сторонами войны;

мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Напомним, парламент Венгрии в четверг, 10 марта, избрал президентом депутата от правящей партии "Фидес" Каталин Новак. Она стала первой женщиной на этом посту и одновременно самым молодым президентом Венгрии.